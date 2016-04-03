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    «Манчестер Юнайтед» собирается предложить 45 миллионов за Баркли

    «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом планирует заполучить в свои ряды полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. Как сообщает источник, «красные дьяволы» намерены предложить за 22-летнего хавбека 45 миллионов фунтов стерлингов.

    Отмечается, что помимо Баркли, боссы манкунианцев хотят видеть на «Олд Траффорд» в следующем сезоне двух других игроков «ирисок»: нападающего Ромелу Лукаку и защитника Джона Стоунса.

    Напомним, что сегодня в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» на своем поле.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2016 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 3 апреля 2016, 21:06

      Может лучше пусть тренер набирает игроков, а не боссы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 3 апреля 2016, 16:15

      Финансовый фэир плей еще никто не отменял))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 3 апреля 2016, 13:31

      Норм

      0
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