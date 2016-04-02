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    Алонсо: «Даже титул чемпиона Примеры не сравнится с победой на «Ноу Камп»

    Экс-хавбек «Реала» Хаби Алонсо, ныне защищающий цвета «Баварии» заявил, что победить «Барселону» на ее поле для футболистов «сливочных» ценнее, нежели завоевать чемпионский титул.

    «Класико, по обыкновению, получается зрелищным и интересным. Добыть победу над «Барселоной» на «Ноу Камп» – вот что особенно ценно. Даже титул чемпиона Испании не сравнится с этим», — сказал Алонсо.

    Напомним, матч «Барселона» – «Реал» состоится сегодня в 21:30. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: Goal.com

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    02.04.2016 12:29
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 апреля 2016, 00:29

      Реалу можно уже не бороться за титул)))

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