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    «Ливерпуль» готов заплатить за Ярмоленко 25 миллионов

    «Ливерпуль» является основным претендентом на подписание нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

    Сообщается, что сам футболист нацелен на переход в один из клубов АПЛ, и тренер «Арсенала» Арсен Венгер надеется, что Ярмоленко выберет именно лондонцев.

    Однако, по информации источника, в борьбу за украинца включился «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 25 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 28 матчей, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    02.04.2016 00:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 2 апреля 2016, 04:17

      цена хорошая.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > proеzd2 2 апреля 2016, 09:44

      Игрок обычный.

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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy > Black Giz 2 апреля 2016, 17:17

      мда..ты походу вообще не знаешь о ком речь идет...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mlkritskiy 3 апреля 2016, 11:03

      Прекрасно знаю от ком речь. Об игроке который не стоит таких денег. Так что ты поменьше умничай.

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