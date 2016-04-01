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    Рондон: «Болельщики «Зенита» называли меня обезьяной»

    Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон заявил, что в составе «Зенита» он подвергался расистским выкрикам со стороны местных болельщиков. Напомним, за сине-бело-голубых форвард выступал с 2014 по 2015 год.

    «В «Зените» было очень сложно. Это один из крупнейших клубов в России, их болельщики хотят, чтобы за команду выступали российские нападающие. Нашлись и такие, кто скандировал в мой адрес «обезьяна» и пел оскорбительные песни. Такие вещи случаются, но лучше не придавать им слишком большого значения», – отметил Рондон.

    Источник: The Guardian

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    01.04.2016 18:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 2 апреля 2016, 18:46

      странное заявление.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 апреля 2016, 18:05

      Ты молодец мужик! Жаль пришлось уйти из Рубина( но всё равно рано иди поздно пришлось бы. Удачи, не растеряй талант!

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 2 апреля 2016, 13:21

      Сказал бы коротко, болелы Зенита вели себя как обезьяны...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 апреля 2016, 12:45

      Глупыш, зато какой- да самой КРАСИВОЙ

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 апреля 2016, 04:24

      ..."а ещё они называли тебя земляным червяком")

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 апреля 2016, 01:36

      Назови их свиньями и забудь!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 2 апреля 2016, 00:12

      что-то этот вопрос он не затрагивал будучи игроком Зенита.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 00:03

      Вообще-то, Рондон вылитый Обама! Разве что поздоровее )

      2
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 1 апреля 2016, 23:49

      с чего он поднял эту тему!?

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 1 апреля 2016, 23:03

      Что этот ниггер себе позволяет?

      -1
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