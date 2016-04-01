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    Рондон: «В Венесуэле моей семье грозит опасность»

    Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон рассказал о несладкой жизни своей семьи в Каракасе (Венесуэла).

    «Здесь просто нельзя жить нормальной жизнью. Тебя просто могут убить. В Каракасе царит хаос. Моя семья продолжает там жить, и я очень за них волнуюсь. Каждый день мне приходиться им звонить, чтобы быть уверенным в том, что у них все в порядке. Я старюсь, чтобы моих родственников не видел рядом со мной, а особенно в Венесуэле.

    Мы никогда не выходим вместе на улицу, а когда я прихожу к ним, я должен незаметно проникать в дом», – сказал Рондон.

    Источник: The Guardian

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    01.04.2016 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 апреля 2016, 19:21

      ну не поставили ...и...всего то..

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 апреля 2016, 16:45

      ...Я старюсь, чтобы моих родственников не видел рядом со мной, а особенно в Венесуэле... - Рондон

      Что за ересь вы пишите???

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > С-Пб on-line 1 апреля 2016, 16:48

      Присоединяюсь и негодую, ага.

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