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    Гасилин: «Нойштедтер хочет играть за Россию, это его мечта»

    Форвард «Шальке-04» и молодежной сборной России Алексей Гасилин призвал с осторожностью подходить к натурализации футболистов для национальной команды России.

    «Мое отношение к натурализации футболистов? Если взять Рому Нойштедтера, я за. Что касается Гилереме – против. Для Ромы Россия – не чужая страна, он знаком с культурой, отлично говорит по-русски. Он очень хочет играть за Россию, это его мечта. А Гилереме в душе все равно бразилец, у него другая ментальность.

    Роман усилит сборную. Игрок основы команды бундеслиги. Да еще и способный играть сразу на четырех позициях», – сказал Гасилин.

    В текущем сезоне Гасилин провел за вторую команду «Шальке-04» 22 поединка, в которых отметился девятью голами.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.03.2016 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      kella 29 марта 2016, 07:08

      Из этого роя, - не выйдет ничего!

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