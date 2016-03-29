Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Озил: «Арсеналу» нужно укреплять состав, чтобы быть в числе лидеров АПЛ»

    Хавбек «Арсенала» Месут Озил отметил, что если команда хочет претендовать на высокие места в следующем сезоне, руководству необходимо укреплять ее состав в летнее трансферное окно.

    «Мы в курсе того, что в следующем сезоне легко не будет, и что мы нуждаемся в укреплении состава, если вновь хотим бороться за самые высокие места.

    Всегда вызывают интерес инвестиции в различные клубы, а также количество потраченных финансов», – сказал Озил.

    Напомним, что за семь туров до завершения текущего чемпионата Англии «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице отставая от лидера «Лестера» на 11 очков, а от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на шесть. При этом у «канониров» на одну игру меньше.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 01:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 4 апреля 2016, 17:51

      Арсеналу бы нападающего типа Мюллера или Левандовски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 марта 2016, 07:45

      Брать Обомеянга,в защиту Хумельса.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey > джон базелон 29 марта 2016, 09:35

      Идеально было бы. Хумельса давно надо было брать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 29 марта 2016, 06:11

      Главное чтобы сам Озил не ушел. А так по идее надо бы парочку приобретать - и центрального дэфа и центрального полузащитника и нападающего...эх лямов 80-100 потратят!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11