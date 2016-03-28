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    Туран: «Знал, что окажусь в «Барселоне», так как подхожу ей по стилю»

    Хавбек «Барселоны» Арда Туран рассказал о том, какие мысли его посещали по поводу перехода в каталонский клуб.

    «У меня было чувство, что с «Барселоной» будет подписано соглашение. Признаться, меня посещали такие мысли: «Если буду играть хорошо, то окажусь в «Арсенале». Если еще лучше – в «Барселоне», так как я подхожу под их стиль игры.

    Я знал, что могу стать игроком «Барселоны», потому как я умею действовать просто, агрессивно, когда это нужно. Но прежде всего у меня есть класс», – сказал Туран.

    Источник: Sport.es

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    28.03.2016 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 28 марта 2016, 20:24

      Скромный.

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