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    «Ливерпуль» готов потратить на покупку Щесны и Окслэд-Чэмберлена 40 миллионов

    «Ливерпуль» хочет приобрести голкипера «Ромы» Войцеха Щесны и нападающего «Арсенала» Алекса Окслэд-Чэмберлена. Об этом сообщает «Football Insider».

    Отметим, что красные готовы потратить на покупку футболистов около 40 миллионов фунтов. Возможные трансферы могут произойти во время летнего трансферного окна.

    В нынешнем сезоне Щесны провел за «Рому» в Серии А 26 игр, в которых пропустил 23 гола. Окслэд-Чэмберлен за 22 матча за «Арсенал» в АПЛ забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Den_777 26 марта 2016, 18:29

      -за 22 матча за Арсенал- будьте внимательны, не профессионально.

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