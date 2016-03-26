«Ливерпуль» готов потратить на покупку Щесны и Окслэд-Чэмберлена 40 миллионов

«Ливерпуль» хочет приобрести голкипера «Ромы» Войцеха Щесны и нападающего «Арсенала» Алекса Окслэд-Чэмберлена. Об этом сообщает «Football Insider».

Отметим, что красные готовы потратить на покупку футболистов около 40 миллионов фунтов. Возможные трансферы могут произойти во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Щесны провел за «Рому» в Серии А 26 игр, в которых пропустил 23 гола. Окслэд-Чэмберлен за 22 матча за «Арсенал» в АПЛ забил один гол.