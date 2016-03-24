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    Клопп хочет видеть Лукаса Моуру в «Ливерпуле»

    Полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может продолжить свою карьеру в «Ливерпуле».

    Как сообщает источник, главный тренер красных Юрген Клопп заинтересован в переходе бразильского хавбека в стан мерсисайдсев ближайшим летом и считает его приоритетной трансферной целью клуба. Также отмечается, что наставник «Ливерпуля» лично присутствовал на ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «ПСЖ», где лишний раз впечатлился игрой южноамериканца.

    В текущем сезоне Лукас провел 44 игры за «ПСЖ», в которых отметился десятью забитыми голами и пятью результативными передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего полузащитника в 35 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2016 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 25 марта 2016, 17:39

      Было бы неплохо, хороший трансфер, с отличным дриблингом и скоростью

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