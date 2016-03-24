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    Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России дома сыграла вничью с Азербайджаном

    В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года молодежная сборная России на своем поле не сумела обыграть сверстников из Азербайджана. Россияне пропустили первыми в самом начале второго тайма, но сумели отыграться и выйти вперед усилиями защитника Ильи Зуева и полузащитника Дмитрия Баринова, однако преимущество в счете подопечные Николая Писарева удержать не смогли.

    Отборочный турнир ЧЕ-2017

    Россия (мол.) – Азербайджан (мол.) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мадатов, 46; 1:1 – Зуев, 51; 2:1 – Баринов, 56; 2:2 – Мамедов, 59.

    Россия: Бородько, Караваев, Куфтин, И.Зуев, Живоглядов, Баринов, Зобнин, Петров (Гулиев, 61), Ефремов (А.Зуев, 77), Ташаев (Корян, 70), Шейдаев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 24 марта 2016, 23:04

      из пищевиковской молодежки каши не сваришь

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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 24 марта 2016, 22:50

      Зато у наших пацанов машины красивше и денег немеряно -на кой чёрт им Чемпионат Европы ?- там же бегать придётся.

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