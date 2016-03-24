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    Головин: «Готовимся к матчам с Литвой и Францией в нормальном режиме»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал о подготовке к предстоящим товарищеским встречах со сборными Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

    «Личных переживаний по поводу Франции нет, мы готовимся в нормальном режиме. Счастлив быть снова вызванным в сборную, буду стараться не подвести тренера. С Романом Широковым у нас отличные отношения, он больше всех помогает в клубе и в сборной, подсказывает.

    Ничего не знаю о сборной Литвы, только то, что они хорошо обороняются. Из сборной Франции нравятся Погба и Коман. Кингсли моего года рождения, играл против него в юношеской сборной», — сказал Головин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2016 14:11
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