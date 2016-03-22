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    Луческу: «Шахтеру» не хватит уровня, чтобы выиграть Лигу Европы»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился мнением о перспективах своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что на стадии 1/4 финала украинской команде будет противостоять португальская «Брага».

    «Не думаю, что нашего уровня хватит, чтобы выиграть такой турнир, как Лига Европы. Мы постараемся показать максимум того, что мы умеем, и будем идти от матча к матчу, посмотрим что получится. Не стоит забывать о том, что в этом сезоне мы потеряли шесть футболистов, это еще без учета тех, кто покинул команду ранее.

    Как восполнить их потери? Тейшейра играл у нас на протяжении пяти лет и был лучшим в прошлом году. У нас есть молодой 20-летний Виктор Коваленко, но ему нужно набираться опыта. Конечно, «Брага» и «Шахтер» находятся в равных условиях и могут быть довольны жеребьевкой, ведь в турнире еще участвуют команды из Испании, Германии и Англии», – приводит слова Луческу Digi Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 16:11

      Корни у них оторваны от Родины. Торчат в этом Львове западенском, скитаются, ну о чём тут ещё молжно говорить?

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ФК Зенит всея Руси 22 марта 2016, 17:17

      С такими патриотами внутри команды она уже нарекается как шахтёр львов, увы

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