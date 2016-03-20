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    Ван Гаал: «Сегодня я очень гордый тренер»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился радостью от победы над «Манчестер Сити» (1:0) в игре 31-го тура АПЛ.

    «Сегодня я очень гордый тренер. Эта победа была нам необходима. Перед игрой наше отставание составляло четыре очка, сейчас – одно. Возможно ли это? Я не знаю. Мы больше не играем в Лиге Европы по четвергам – это добавляет позитива.

    Рэшфорд – невероятно быстр, а Демикелис уже не в том возрасте. Он был отличным защитником, играл у меня в центре обороны в «Баварии», но такова футбольная жизнь», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    20.03.2016 23:54
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