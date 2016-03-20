Нойштедтер не хочет отказываться от гражданства Германии

Вы болваны,у нас ни 1 нормального центрального защитника в стране нету,одни конченные игнашевичи да березы,вы думаете на чм они стоять будут в 40 лет в центре обороны?!Роман очень не плохой защитник,помнится даже реалу забивал с лонг шота,сборной в любом случаи пригодится,ибо альтернативы нету.
Руководитель пресс-службы «Шальке-04» Томас Шпигель заявил, что германский полузащитник Роман Нойштедтер, являющийся кандидатом в сборную России, хочет оформить двойное гражданство. В настоящий момент по российским законам люди, принимающие гражданство, должны отказаться от других паспортов.
«Роман Нойштедтер подал заявление на получение российского гражданства, но он хочет сохранить и немецкий паспорт. Законы Германии позволяют сделать это. Сейчас Роман ждет ответа от российских властей. Он говорит: «Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели». Леонид Слуцкий разговаривал с Романом, сказав ему, чтобы он не терял веру», — заключил Шпигель.