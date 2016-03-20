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    Нойштедтер не хочет отказываться от гражданства Германии

    Руководитель пресс-службы «Шальке-04» Томас Шпигель заявил, что германский полузащитник Роман Нойштедтер, являющийся кандидатом в сборную России, хочет оформить двойное гражданство. В настоящий момент по российским законам люди, принимающие гражданство, должны отказаться от других паспортов.

    «Роман Нойштедтер подал заявление на получение российского гражданства, но он хочет сохранить и немецкий паспорт. Законы Германии позволяют сделать это. Сейчас Роман ждет ответа от российских властей. Он говорит: «Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели». Леонид Слуцкий разговаривал с Романом, сказав ему, чтобы он не терял веру», — заключил Шпигель.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2016 11:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      TripLike 20 марта 2016, 15:53

      Вы болваны,у нас ни 1 нормального центрального защитника в стране нету,одни конченные игнашевичи да березы,вы думаете на чм они стоять будут в 40 лет в центре обороны?!Роман очень не плохой защитник,помнится даже реалу забивал с лонг шота,сборной в любом случаи пригодится,ибо альтернативы нету.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 20 марта 2016, 14:22

      Если уж натурализировать, то только действительно сильных игроков, а не заштатных середняков. Паспорт ему немецкий нужен, так и сиди там в Германии.

      2
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 20 марта 2016, 12:24

      Не нужен этот человек сборной. Как и Гильерме, как и Фернандес и будущие середняки-легионеры, пытающиеся получить вызов в сборную

      2
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      ...
      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones > vvv246 20 марта 2016, 14:02

      Согласен

      -1
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      Рейтинг: +129

      cska59 20 марта 2016, 11:54

      Зачем он вообще нужен,середняк из клуба-середняка.

      2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 марта 2016, 11:46

      Вообще непонятно, какие могут быть на него нападки. Это не он пришел к Слуцкому, а Мутко ему сделал такое предложение. Разумеется, ему нет никакого смысла отказываться от всех преимуществ в той стране, в которой он живет.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 11:40

      Нахрен.

      Пусть за фрицев фигачит. Тоже мне, сокровище.

      2
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