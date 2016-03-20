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    Энрике: «Выздоровление Рафиньи – отличная новость для нас»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 30-го тура Примеры против «Вильярреала».

    «Это одна из лучших команд в лиге… Они взаимодействуют эффективно и хладнокровно и располагают идеальной обороной.

    Расписание и большое количество матчей начинают сказываться на всех, и сейчас мы подходим к заключительным играм сезона. Мы можем только продвигаться шаг за шагом и смотреть, что из этого выходит. Так что прямо сейчас мы должны в первую очередь думать о «Вильярреале». Мы должны вернуться с «Эль Мадригала» с тремя очками», – сказал Энрике.

    Также наставник каталонцев прокомментировал состояние полузащитника Рафиньи, который получил травму в сентябре 2015 года в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» и с тех пор не выходил на поле.

    «Возвращение Рафиньи очень важно для нас. Он снова здоров – это отличная новость перед завершающим отрезком сезона».

    Матч «Вильярреал» – «Барселона» состоится в воскресенье, 20 марта. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.03.2016 01:48
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