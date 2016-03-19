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    Хохлов: «Турнирное положение обязывает «Динамо» набирать очки»

    Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу бело-голубых в матче 21-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:0), благодаря которой москвичи поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    – Было видно, что команда вышла играть на победу. С настроем проблем не наблюдалось. Турнирное положение обязывает набирать очки.

    – Не считаете, что «Уфа» наиграла на ничью?

    – Нет. Второй тайм? Сложно оценивать, так как погодные условия не позволяли толком играть в футбол. Явных моментов у хозяев не было.

    – То есть победа закономерна?

    – Думаю, да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2016 18:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Spooky Kid 19 марта 2016, 19:50

      Спасибо кэп)

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