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    Блан: «Судьба дала нам «Манчестер Сити», оба матча будут интересными»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Парижане сыграют на этой стадии турнира против «Манчестер Сити».

    «Судьба дала нам «Манчестер Сити», который, конечно, является хорошим клубом с хорошим тренером.

    Мы тщательно изучим их игру, хотя уже видели много их матчей по телевидению. Это будет отличное противостояние, потому что у «Манчестер Сити» есть свой стиль и философия игры.

    Они играют в красивый футбол, и я думаю, что оба матча получатся интересными», – сказал Блан.

    Источник: Goal.com

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    18.03.2016 23:36
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