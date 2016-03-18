Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Сказался матч с ЦСКА, но одно очко на выезде – неплохой результат»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча 21-го тура РФПЛ против«Амкара» (0:0).

    «Сказался прошедший матч с ЦСКА, после которого ребята были эмоционально выхолощены. Но надо и отдать должное «Амкару»: команда достаточно квалифицированно проводит отрезок после возобновления сезона и выглядит мощно, особенно в домашних матчах.

    Безусловно, есть удовлетворение от результата. Очко на выезде – достаточно неплохой результат», – сказал Бердыев после игры.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2016 19:13
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2016, 19:55

      Эх! Ну хоть третье место займите.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > max74 19 марта 2016, 11:12

      Посмотрим. Недолго осталось.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > max74 19 марта 2016, 11:16

      6 банок лохомотиву, и три Спартаку? Ты что рехнулся?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > max74 19 марта 2016, 23:11

      Ну что ,доволен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 марта 2016, 19:28

      Бекиевич молодец-почти всегда доволен

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11