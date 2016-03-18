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    Луческу: «Не интересует, кто нам попадется в четвертьфинале»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой четвертьфинала Лиги Европы.

    «Не интересует, кто нам попадется. Кто выпадет, с тем и будем играть. На таком уровне нет слабых команд. Мы пытаемся хорошо подготовиться к каждому этапу. Знаем свой потенциал на сегодня. Стараемся благодаря этому потенциалу выдавить максимум того, что мы можем. Не говорим сейчас о победе в Лиге Европы. Мы выходим на каждый матч и пытаемся показывать тот футбол, в который умеет играть «Шахтер», чтобы сохранить высокий уровень, на котором мы были последние несколько лет. «Шахтер» – единственная команда из Восточной Европы, выступающая сейчас в еврокубках. Это и гордость за украинский футбол: есть команда, которая прошла дальше», - заявил Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.03.2016 07:53
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