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    Роналду вновь побывал в Марокко, несмотря на предупреждения Переса

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду проигнорировал просьбу президента клуба Флорентино Переса не навещать своего друга в Марокко. По информации местных СМИ, лидер «королевского» клуба прибыл в страну сразу после выездного матча 29-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1).

    Перес уже выражал обеспокоенность частыми поездками Роналду в Марокко, так как они, по мнению руководителя клуба, мешают португальцу должным образом концентрироваться на работе.

    Известно, что в Марокко звездный футболист навещает своего друга, кикбоксера Бадра Хари.

    Источник: AS

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    16.03.2016 07:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18

      Bacelona champion 20 марта 2016, 23:41

      зачем ему Шейк , если есть Бадра Хари , друг друга наверное е..т)))

      0
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      Рейтинг: +10

      @lexis123 20 марта 2016, 02:10

      Не пойму, почему друг из Морокко просто сам не приедет к нему в Испанию. Ему-то проще.

      0
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      Рейтинг: +16

      skinshow 19 марта 2016, 00:03

      К Другу???????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 марта 2016, 22:40

      вы что его завидуйите

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Johny1994 18 марта 2016, 11:43

      Как же смешно смотреть те коменты, где фанаты роналду место него оправдываются, что как бы это просто друг, по-братски,... )))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 16 марта 2016, 12:12

      Когда свадьба? ;)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 16 марта 2016, 11:49

      Для любви нет преград !)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +657

      RUSARM 16 марта 2016, 10:57

      Не может он уже, без чистки дымохода!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Fanat #1 16 марта 2016, 08:55

      Ноо просто отдыхают по братски ! )

      2
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 16 марта 2016, 08:18

      написано же к "другу" ездит )))

      3
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