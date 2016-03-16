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    Чемпионшип. «Халл» и «Нотттингем» поделили очки и другие результаты

    В перенесенном матче 32-го тура Чемпионшипа «Халл» сыграл вничью с «Ноттингемом» – 1:1. На гол Гари Гарднера хозяева ответили точным ударом Соне Алуко.

    Еще одна встреча этого тура принесла «Ипсвичу» победу над «Блэкберном».

    Кроме того, сегодня состоялась игра 37-го тура, в которой «Брайтон» одолел «Рединг».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

    Ипсвич – Блэкберн – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мерфи (с пенальти), 67; 2:0 – Мерфи, 87.

    Халл – Ноттингем – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гарднер, 28; 1:1 – Алуко, 73.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 38-й тур

    Брайтон – Рединг – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 25.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 00:40
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