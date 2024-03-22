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    • АПЛ обвинила «Лестер» в финансовых нарушениях, с клуба могут снять очки

    АПЛ обвинила «Лестер» в финансовых нарушениях, с клуба могут снять очки

    АПЛ по итогам работы независимой комиссии предъявила обвинение «Лестеру» в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23 и в непредоставлении лиге проверенных финансовых отчетов.

    В наказание с команды могут снять очки, однако вряд ли это наказание будет утверждено для текущего сезона. Клуб может начать с отрицательным количеством баллов следующий сезон.

    По данным Sky Sports, убытки «Лестера» за последние 3 года могут превысить допустимые 105 миллионов фунтов. Отчетность будет опубликована позже в этом месяце.

    • В прошлом сезоне «Лестер» вылетел из АПЛ.
    • Сейчас команда идет 2-й в Чемпионшипе. Напрямую в АПЛ поднимаются два клуба, еще один выходит через плей-офф.

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    Источник: Sky Sports

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