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    УЕФА назвал составы на матч «Манчестер Сити» - «Динамо»

    Эксперты УЕФА назвали ориентировочные составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Динамо» (Киев), который состоится сегодня в 22:45.

    По мнению специалистов, на поле «Этихад» в составе «Манчестер Сити» выйдут Харт, Санья, Компани, Отаменди, Клиши, Фернандиньо, Туре, Навас, Сильва, Стерлинг и Агуэро.

    С первых минут в составе «Динамо» матч начнут Шовковский, Вида, Хачериди, Драгович, Антунеш, Велозу, Буяльский, Гармаш, Ярмоленко, Гусев и Теодорчик.

    Отмечается, что в составе «горожан» из-за травм не сыграют Делф и де Брюйне, у киевлян - Рыбка, Рыбалка, Морозюк, Жуниор Мораэс, Петрович, Бурда, Данило Силва и Мякушко.

    Два игрока «Динамо» рискуют из-за дисквалификации пропустить первый матч 1/4 финала, если команда попадет туда. На «карточках» висят Корзун и Буяльский.

    Источник: УЕФА

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    15.03.2016 08:25
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