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    Фанаты «Чарльтона» устроили похоронную процессию с гробом

    Болельщики «Чарльтона», разгневанные положением клуба, прошлись к стадиону с искусственным гробом и закидали газон мячами во время матча против «Мидлсбро» (2:0).

    Это уже не первый раз, когда фанаты высказывают свое недовольство тем, как исполнительный директор Кэтриен Мэйр и владелец Роланд Дюшателе управляют клубом.

    «Чарльтон», добившейся всего лишь седьмой победы в сезоне, находится на самом низу таблицы Чемпионшипа.

    «Клуб очень опечален сложившейся ситуацией и демонстрацией фанатов. Каждый имеет право высказать недовольство, и мы постараемся сделать все в наших силах, чтобы сохранить отношения с болельщиками», - заявили представители клуба.

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.03.2016 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      bringing 14 марта 2016, 12:10

      Кто во что горазд

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