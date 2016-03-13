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    Сафонов: «Если «Локомотив» все еще хочет попасть в еврокубки, в матче с «Уфой» очки терять нельзя»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 20 тура российской Премьер-лиги между московским «Локомотивом» и «Уфой» успех со счетом (2:0) будут праздновать железнодорожники.

    «Локомотив» и «Уфа» являются командами разного уровня, да и железнодорожникам нельзя терять очки, если они еще теплят надежду оказаться в зоне еврокубков. Когда, если не сейчас, добиваться положительного результата.», - сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 17:06

      Однозначно, блин!

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