Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Долматов: «Думаю, ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне»

    Бывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором встречались его бывшие команды, а победу со счетом 2:0 одержали ростовчане.

    «Ростов» практически ничего не дал сделать ЦСКА благодаря сумасшедшей самоотдаче, грамотно выстроенной обороне и отличной реализации своих шансов. Конечно, уровень игроков ЦСКА выше, но желание ростовчан остаться в верхушке таблицы и попасть в Лигу чемпионов может им помочь как минимум остаться на втором месте. Всякое может быть, но пока что на длинной дистанции предпочтительнее выглядит ЦСКА. Думаю, армейцы будут чемпионами в этом сезоне», – сказал Долматов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 13 марта 2016, 15:39

      да здесь скорей всего руководство договорилось ростова и цска...точно так же когда ростов вылетал из примьеры, когда у них были проблемы с составом тренером и деньгами...а цска был тогда на полном ходу думбия и остальные здоровы и тогда они чудесным образом проиграли ростову...да и не первый странный матч....руководство цска и ростова дружат =)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2016, 13:14

      Как может Ростов остаться на втором месте, если он на момент интервью на первом? Да и надоели уже горе-прогнозисты и скептики! Все, когда-нибудь, в первый раз случается! Верить надо в успех Ростова, тогда и станут они чемпионами! Пора менять чередование ЦСКА и Зенита! Ни те, ни другие не лучше Ростова на данный момент, просто больше бабла огребают, а "пахать" не хотят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 13 марта 2016, 11:18

      Очень не хотелось бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2016, 10:27

      москвичи уверены что админ ресурс поможет ну как же может быть такое чтобы какой то Ростов стал чемпионом или занял второе место и представлял нашу могущественную РФПЛ в Европе недопустимо это для них опять что нибудь придумают какой нибудь ФФП или просто скажут фас и судейки помогут убрать ростовчан из ЛЧ Небось уже вчера команда была дана

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Garrincha58 13 марта 2016, 13:16

      Скорее всего на лицензировании завалят, если по спортивному принципу Ростов не остановят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 марта 2016, 09:41

      хз как цска...а вот спартак уже готовится к играм в лиге чемпионов...смешные они ...чудики))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:38

      Совсем не факт, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 13 марта 2016, 08:17

      пол ЦСКА менять надо уже, как и пол сборной, может уровень и выше, но мотивации нет никакой, старики поигрывают, молодые звезду поймали. Слуцский не тренер уровня того же Бердыева, вчера увидели тому докозательство

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 13 марта 2016, 07:28

      Не Факт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11