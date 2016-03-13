Долматов: «Думаю, ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне»

да здесь скорей всего руководство договорилось ростова и цска...точно так же когда ростов вылетал из примьеры, когда у них были проблемы с составом тренером и деньгами...а цска был тогда на полном ходу думбия и остальные здоровы и тогда они чудесным образом проиграли ростову...да и не первый странный матч....руководство цска и ростова дружат =)
Бывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором встречались его бывшие команды, а победу со счетом 2:0 одержали ростовчане.
«Ростов» практически ничего не дал сделать ЦСКА благодаря сумасшедшей самоотдаче, грамотно выстроенной обороне и отличной реализации своих шансов. Конечно, уровень игроков ЦСКА выше, но желание ростовчан остаться в верхушке таблицы и попасть в Лигу чемпионов может им помочь как минимум остаться на втором месте. Всякое может быть, но пока что на длинной дистанции предпочтительнее выглядит ЦСКА. Думаю, армейцы будут чемпионами в этом сезоне», – сказал Долматов.