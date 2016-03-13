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    Феллаини: «Мы не проявили должного уважения к плану тренера на игру с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини считает, что в матче Лиги Европы против «Ливерпуля» (0:2) игроки манкунианцев не выполнили требования главного тренера Луи ван Гаала.

    «В первом тайме мы не проявили должного уважения к плану тренера на игру, и поэтому соперник имел много моментов.

    План состоял в том, чтобы прессинговать с самого начала. Мы не сделали этого в первом тайме, поменяли игру во втором, и тогда дела пошли лучше», – сказал Феллаини.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.03.2016 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 марта 2016, 21:55

      И это говорит профессионал?А почему не проявили уважения?Вам пофигу на второстепенный турнир Лига Европы?

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