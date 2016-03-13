Феллаини: «Мы не проявили должного уважения к плану тренера на игру с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини считает, что в матче Лиги Европы против «Ливерпуля» (0:2) игроки манкунианцев не выполнили требования главного тренера Луи ван Гаала.

«В первом тайме мы не проявили должного уважения к плану тренера на игру, и поэтому соперник имел много моментов.

План состоял в том, чтобы прессинговать с самого начала. Мы не сделали этого в первом тайме, поменяли игру во втором, и тогда дела пошли лучше», – сказал Феллаини.