Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрофанов: «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подвел итоги выступления клуба в Лиге чемпионов. Напомним, «Зенит» покинул этот турнир, проиграв оба матча 1/8 финала «Бенфике» (0:1;1:2).

    «Мы не выполнили задачу, которую ставили перед собой. При этом нельзя не отметить, что команда показала блестящую игру на групповом этапе. Думаю, что сейчас нельзя обвинять игроков в отсутствии самоотдачи, особенно в домашнем матче с «Бенфикой». Также не могу не поблагодарить болельщиков за фантастическую поддержку, которую они оказывали на протяжении всего турнира и особенно последнего матча. Эта поддержка, несомненно, давала команде надежду и придавала сил. К сожалению, нам не хватило совсем немного. Наверное, в случившемся есть определенная доля невезения: мы пропустили очень обидные голы в концовке обеих игр. Как ни банально это прозвучит, но это футбол.

    Если же говорить о позитивных моментах, то нынешний розыгрыш Лиги чемпионов принес нам рекордные цифры в части доходов от УЕФА – 25 миллионов евро. Это лучший показатель в истории среди российских клубов, участвующих в Лиге чемпионов. Но даже не это самое важное, а то, что мы все-таки получаем необходимый опыт и уверенность, которые в будущем помогут добиться желаемых результатов в Лиге чемпионов.

    Будет также не лишним вспомнить, что «Зенит» во многом благодаря этому розыгрышу Лиги чемпионов теперь занимает 12-е место в рейтинге УЕФА – в настоящий момент это лучший показатель среди российских клубов. Именно «Зенит» стабильно год от года приносит нашей стране наибольшее количество очков в рейтинг УЕФА. Мы понимаем, что «Зенит» рассматривается многими как абсолютный лидер российского футбола, и поэтому невыход в 1/4 финала Лиги чемпионов воспринимается столь болезненно», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 13:31

      Если клуб, уверенно по игре занимающий всего лишь пятое место в чемпионате, считать лидером росийского футбола, то тогда уровень клубов, стоящих выше него, надо считать уж просто космическим!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 11 марта 2016, 21:56

      Митрофанов! 2 миллиона человек из Питера и Ленобласти - это не многие. Хватит придумывать.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 11 марта 2016, 21:12

      Получается, что Зенит своим хозяевам хорошую прибыль отбивает. Ну хоть с этим все хорошо. И ладно. А болельщикам как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 11 марта 2016, 20:49

      Зенит как бизнес-проект нормально работает. А вот с футболом... проблемы. А ведь очень интересная команда была... 5 лет назад(((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 11 марта 2016, 20:12

      Митрофанушка такой же клоун как и Дюков. В 2012, когда состоящий на 90% из россиян, питерский Зенит впервые прошел в 1:8 финала ЛЧ, Миллер дал этим двоим 166 миллионов евро сверх основного бюджета Зенита (который составляет примерно 140 млн евро в год), чтобы усилить команду лучшими легионерами, и за 3-5 лет выиграть ЛЧ, или хотя бы пройти в полуфинал. Они купили семерых разрекламированных игроков (угадав только с двумя), а в качестве тренера наняли коллегу-клоуна, которого своему говорящему пуделю Геннадию велели называть топ-тренером. Результат всей этой клоунады был настолько предсказуем, что я каждый год предсказывал этап вылета из ЛЧ и еще ни раз не ошибся.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 20:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      где эта митрофанка в 90-х была, когда один Спартак очки приносил в копилку???
      у мамки сиську сосал)))

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > REDWHITE_ 11 марта 2016, 22:20

      Это была не сиська)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 11 марта 2016, 19:56

      Митрофанов рассматривается всеми адекватными болельщиками как абсолютный клоун российского футбола.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 11 марта 2016, 19:43

      Многие считают Зенит лучшим? Болельщики как минимум двух клубов - извечных противников и двух действительно лучших в истории России и СССР - с этим не согласны. Подтверждает это, правда, пока только один из них. К сожалению

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 19:39

      Этого недостаточно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 20:06

      согласен, надо закрыть проект, чтобы не позорил

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11