Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Попадание «Зенита» в 1/8 финала ЛЧ – это сверхдостижение»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что выступление «Зенита» в розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона можно назвать успешным. Напомним, что питерцы покинули турнир на стадии 1/8 финала, уступив по итогам двухматчевого противостояния португальской «Бенфике» с общим счетом (1:3).

    «Зенит» в третий раз за четыре года попадает в 16 лучших команд Европы. При нашей инфраструктуре, при наших футболистах для «Зенита» это сверхдостижение. «Зенит» пока не способен выиграть Лигу чемпионов, но определенный уровень держит. На одной стадии с «Зенитом» вылетел «Челси».

    «Зенит» заработал в этой Лиге чемпионов 35 миллионов Евро. 25 миллионов призовых плюс 10 миллионов от маркетинга. Мы будем вспоминать Андре Виллаш-Боаша, говорить о нем – судя по всему, его время в клубе подходит к завершению. Он выиграл чемпионский титул, впервые занял первое место в группе Лиги чемпионов. Одержал пять побед подряд. Помог раскрыться Дзюбе. Халк забил 18-й гол в еврокубках за «Зенит», опередил по этому показателю Андрея Аршавина, вышел на второе место за Александром Кержаковым. Нельзя говорить, что «Зенит» провалился с Виллаш-Боашем. «Зенит» достойно выглядел в Европе.

    Слышал мнение: «Зенит» лишил Россию возможности получить третью путевку в Лигу чемпионов». Ничего себе, лишил! А кто Россию подтянул на тот уровень, что три команды в Лиге стали возможны, – разве не «Зенит»? Где ЦСКА? Почему из Лиги Европы все наши клубы вылетели?», - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2016 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      nikola paganini 12 марта 2016, 08:47

      если б у зенита бюджет был как у урала-миллиард р.в год тогда это было бы сверхдостижением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 14:38

      Вылететь от нынешней Бенфики это провал, как по мне.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Громит 11 марта 2016, 18:28

      про Спарту я молчу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 13:43

      Нас такой результат не устраивает.
      И команда и тренеры недоработали.
      Можно было и нужно было выступить лучше. Как по качеству игры, так и по набранным очкам, итоговым результатам.
      Надеюсь, после ухода Боаша команду примет тренер хорошего уровня.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 13:36

      Для команды,в которую вливают сотни миллионов,а на еврокубках заработала всего 35- b это сверх-достижение? На языке производства-это просто убыточное предприятие,а на языке спорта-это нынешняя Челси-2! Такая финансово-обеспеченна и прилично укомплектованная команда должна ежегодно выходить в плей-офф еврокубков и проигрывать лишь командам уровня Реала,Барсы,Баварии,ПСЖ!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > nemolod 11 марта 2016, 13:38

      Где ты сотни миллионов нашел?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > nemolod 11 марта 2016, 13:50

      В полдюжины команд вливали сотни миллионов долларов. Правда за годы, не сразу.
      Если, например, Спартак, как доказывает Федун, при Карпине бездарно протратил 250 миллионов евро и не выигрывает вообще ничего - значит, сотни миллионов евро это ещё совсем не гарантия успеха спортивного а тем более финансового.
      -
      Если же вы пытаетесь уверить, будто прямо в этом сезоне, который принёс лишь от ЛЧ доход в 35 миллионов, вам известно о "сотнях миллионов вливаний в Зенит" -- то потрудитесь подтвердить нам ваши цифры. Мы покупали футболистов уровня Сборной за смешные деньги, и похоже, вы либо врёте либо не смыслите в футболе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod > headdevil 11 марта 2016, 13:59

      Одни Халк и Витсель чего стоят,но главные расходы-это зарплаты клуба и
      его содержание,в которые входят сборы,транспортные расходы,стадионы,тренировочные базы ,медстраховки- подробнее поинтересуйтесь на сайте клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2016, 13:33

      Геннадий в своем репертуаре, хвалит свое болото аж взахлёб, лишь бы слюной старый человек не подавился, а тож без него Зенит и не Зенит.

      Сверх достижений ни у кого не было, все клубы выступили ровно, благодаря этому и был поставлен рекорд по набору коэффициента.
      Хорошо, что не было клубов которые еще на стадии квалификации по вылетали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 марта 2016, 13:26

      Опять Генкины сопли полетели))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11