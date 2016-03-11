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    Клопп: «Если честно, вышло неплохо! Мы вернули фанатам первую часть долга»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против«Манчестер Юнайтед» (2:0).

    «Если честно, вышло неплохо! С первой секунды мы были по-настоящему хороши, у нас было все, и мы могли забить больше. Звучит безумно, знаю, но у нас были моменты. Если бы перед матчем мне предложили счет 2:0, то я бы согласился. Но еще не конец: мы едем в Манчестер.

    Атмосфера была великолепной. Я очень рад за людей, которые прошли с нами через тяжелые времена в сезоне. Сегодня вечером мы вернули им первую часть долга.

    Это был тот «Ливерпуль», каким я знал его раньше», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    11.03.2016 01:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 11 марта 2016, 13:35

      Подтвердили, что движение - жизнь:)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2016, 11:07

      Когда Ливеру хватает силенок играть в супер-энерго затратный футбол Колппа, то глаз радуется даже не у болельщика Ливера, это красивый-зрелищный футбол, которым наслаждаешься.

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 11 марта 2016, 09:57

      Да согласен хорошая игра и наверно лучшая игра под руководством Юргена)

      1
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