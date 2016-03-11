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    Лига Европы. «Ливерпуль» переиграл «МЮ», «Спарта» и «Лацио» разошлись миром

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Даниэля Старриджа с пенальти и точному удару Фирмино – 2:0.

    В другой встрече этой стадии «Спарта» и «Лацио» сыграли вничью – 1:1.

    Ответные матчи состоятся 17 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Ливерпуль (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) –2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Старридж (с пенальти), 20; 2:0 – Фирмино, 73.

    Спарта (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фридек, 13; 2:0 – Пароло, 38.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 00:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 11 марта 2016, 10:29

      degea godsaaaaawer)) от5-0 спас это без вопросов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 11 марта 2016, 08:15

      МЮ просто не какие..... сезон в %опе

      0
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      Рейтинг: +15

      alex3366 11 марта 2016, 06:47

      Ливерпуль заслужил победу полностью ! Жаль конечно но МЮ вчера ровным счётом ничего не показал и если бы не Давид там счёт был бы гораздо крупнее !! Надеюсь МЮ в ответке покажет нечто большее ибо совсем вчера никто не играл !

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 марта 2016, 01:54

      да и все разговоры про мерзкий пеналь и гол из оффсайда это жалкие отговорки...команда ничего дельного не показала!!!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 марта 2016, 01:52

      снова предсказуемость ЛВГ подвела команду...Рэш и Марс растворились...сел в защиту после пропущенного гола...замены также все опорного плана...вообщем поражение по делу!!!не тот пока МЮ не тот(надеюсь ответка будет убедительней!!!верим)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2016, 01:36

      Браво Клопп и Ливерпуль!Отличная игра,молодцы!Всё по делу...Лацио напрягаться особо не стал,а чехи почувствовали разницу между Краснодаром и Римом)))

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 01:00

      Так держать!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Громит 11 марта 2016, 01:33

      Кому?)))

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      Рейтинг: +238

      Громит > ЖОРРО 11 марта 2016, 05:08

      Ливерпулю ессесно)

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Громит 13 марта 2016, 21:56

      правильно)))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 марта 2016, 00:56

      Вот и весь футбольный гений Ван Гала,поменять в перерыве нападающего на полузащитника и поставить того в защиту, при счёте 1-0 в пользу Ливера, браво

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Asbjorn 11 марта 2016, 01:34

      Ван Гаал чё то всё хуже и хуже...

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > ЖОРРО 11 марта 2016, 03:17

      Старость

      -1
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