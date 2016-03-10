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    Покеттино: «Это был плохой день»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (0:3).

    «Трудно объяснить этот результат. У нас был плохой день, и я разочарован нашим выступлением. Мы играли плохо, и поэтому уступили.

    Нам придется сражаться в ответной игре. 0:3 – плохой результат для нас, но мы должны продолжать работать и попробовать отыграться в следующий четверг.

    Впервые в этом сезоне мы проиграли с таким счетом. Нужно успокоится и не допустить, чтобы это повторилось», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

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    10.03.2016 23:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2016, 01:26

      "Трудно объяснить этот результат." А по-моему легко,стоит только взглянуть на стартовый состав "шпор" и всё становится ясно...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 23:39

      Черномырдин В.С."Никогда такого не было, и на тебе - вот, опять!"

      -1
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