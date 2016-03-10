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    Аленичев: «Зенит» проиграл не самой сильной команде»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает закономерным вылет «Зенита» из Лиги чемпионов. Напомним, что вчера состоялась ответная встреча петербургского клуба с «Бенфикой», которая завершилась победой португальцев (2:1). Первый матч также был за «орлами» (1:0).

    «Вылеты наших команд из еврокубков показывают, что значит переход с системы «весна- осень» на «осень-весна».

    «Зенит» проиграл не самой сильной команде. Конечно, это только первые матчи, сейчас подготовка не та, но это не оправдание. Думаю, что это как раз показатель уровня российского футбола», – сказал Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2016 15:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 марта 2016, 16:36

      Молоток, осторожно но недвухсмысленно намекнул, что он это может исправить

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 марта 2016, 19:15

      Дибилизм. Весна осень или осень весна. Какая разница. Все равно лига чемпионов начинается в феврале а нас мороз и снег. Пусть мудко зиму отменит. Аленичев туда же. Тупеет или под мудко прогибается

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Лыков 11 марта 2016, 10:08

      Я тоже не ожидал от Аленичева такой тупизны. Разница между весна-осень и осень-весна только одна, что чемпион (и же с ним) начинает играть через три-четыре месяца после окончания чемпионата, а не через восемь месяцев.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 18:48

      Всё так, оспаривать глупо. Колоссальные деньги в песок и по карманам, ага. Время такое, блин, поэтому лучше сильно не заморачиваться на чужие конфузы.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 марта 2016, 18:45

      Да проиграли, но я считаю выступили достойно , это 1/8 финала, игра на вылет, Челси тоже вылетел. Я видел ребята боролись. Лично я вижу опять одну проблему это ыизика так как дожать Бенфику не хватило именно сил , а не умения...

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 марта 2016, 18:40

      Ребята, давайте жить дружно!

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 марта 2016, 17:53

      Че все злые такие,это оправданно это и есть уровень нашего футбола а точнее его максимум!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из проекта вышел газ))
      Интересно, сколько царь разрешит потратит бюджетных денег на недоклуб?

      -10
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 17:33

      А что, Аленичев уже решил все проблемы этого своего очень успешного клуба, да?

      7
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 марта 2016, 16:49

      великий мыслитель Аленичев! во времена побед наших клубов в еврокубках именно модель весна- осень была

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 16:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      даже Великому Шуртану проект проигрывал))) аха-ха

      -5
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