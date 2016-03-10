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    Тухель: «Тоттенхэм» в чем-то напоминают мне команду из Германии»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сравнил стиль игры «Тоттенхэма» со стилем немецких команд.

    «Шпоры» в чем-то напоминают мне команду из Германии. Многие из характерных для «Тоттенхэма» черт можно увидеть и у немецких команд.

    Они стараются отбирать мяч на чужой половине, действуют очень компактно, применяют высокий прессинг и защищаются как единое целое, атакующие игроки тоже участвуют в обороне. Для Англии такое нехарактерно.

    Интересно посмотреть, чей стиль будет превалировать в игре. Мы должны действовать очень аккуратно и избегать риска. Будет два напряженных матча, у меня нет сомнений на этот счет», – сказал немец.

    Напомним, что сегодня в Дортмунде состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между «Боруссией» и «Тоттенхэмом». Начало встречи в 21:00.

    Источник: Goal.com

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    10.03.2016 14:23
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