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    Корнеев: «Виллаш-Боаш абсолютно не угадал с составом»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал поражение команды от португальской «Бенфики» (1:2) в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.

    «Если команда хочет добиваться успехов в Лиге чемпионов, то громкие трансферы являются оправданными. А «Зенит» – это клуб с большими амбициями, и без сомнений можно сказать, что за него выступает большое число сильных игроков. У питерского клуба проблема – это Андре Виллаш-Боаш, а не футболисты. Что касается прошедшей игры с «Бенфикой», то португалец абсолютно не угадал с составом. Когда Олег Шатов и Игорь Смольников вышли на поле, то они очевидно усилили игру.

    «Зенит» стал доминировать и показывать тот футбол, который мы от него ждали. Еще одной тренерской ошибкой, на мой взгляд, было то, что на поле появился Артур Юсупов. Сегодня прочитал, что Виллаш-Боаш хотел усилить центральную зону, но Маурисио и Витсель там и так неплохо справлялись, кроме того присутствовал баланс в игре между линиями. Но с выходом Юсупова этот баланс нарушился. Не случайно первый гол от «Бенфики» был пропущен именно через центральную зону. Мелочей не бывает, и от этого решения зависело то, что мы увидели на поле», – сказал Корнеев.

    Напомним, что по сумме двух матчей «Зенит» уступил португальскому клубу со счетом 1:3.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2016 13:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 10 марта 2016, 17:07

      Корнеев грубо раскритиковал Вилаш-Боаша.
      Прямо по Стругацким заголовок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      klironce 10 марта 2016, 16:39

      Ага, ра*пизделся, а не ты ли сам *банутые трансферы совершал м*дак?

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 марта 2016, 15:42

      У "Рубина" появился шанс добить зверя в его болоте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:17

      Жир, Сольников и Шатов - МОЛОДЦЫ!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 14:16

      Корнеев: «Виллаш-Боаш абсолютно не угадал с проектом»))))))

      -3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 14:16

      Продал португалец игру, продал...Видно было и по ДАни, который не играл вообще... и пас Дзюбе, дал специально - кривой.. Сука. Иди на хер Боаш!!

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