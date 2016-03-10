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    Кокорин: «Думали, что сможем дожать «Бенфику»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2).

    «По первому тайму скажу, что соперник хорошо играл – прессинговал, не давал принимать мяч свободно. А уже во втором тайме, практически с самого начала позволяли много принимать и контратаковать. Мы этим воспользовались и забили гол. И потом были хорошие моменты.
    Мне все понравилось, кроме результата. В какой-то момент мы в себя поверили. Думали, что сможем дожать «Бенфику». Но пропустили нелепый гол.

    Сейчас нужно сконцентрироваться на чемпионате и Кубке России», - сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.03.2016 00:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +281

      serhz 10 марта 2016, 13:15

      Нормальный человек на месте этого дебила к микрофону бы месяц не подходил -научись хотя бы раз за тайм мяч нормально принять и отдать позорище ущербное.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 10:50

      Вообще не резонно спрашивать этого бревна!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2016, 10:15

      Да Дзюба бревно, мог бы хоть один из созданных ему моментов и реализовать.
      Особенный эпик фейл был удар выше ворот после выданного паса на блюдечке от Шатова.

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 марта 2016, 10:02

      Вообще непонимаю,за что ему,да и всем нашим футболистам,платят такие деньги??Врачам,военным,учителя
      м и многим другим обычным людям обидно,где справедливость??Скажите,почему у наших бедных стариков проезд отменяют,хотят у работающих пенсионеров забрать пенсию(в среднем 7 тысяч рублей),а тут такое!!!Наших любимых ветеранов бросаю на произвол судьбы,а тут мнимые футболисты деньги лопатой гребут.Позор ребята,позор!

      5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 10 марта 2016, 08:25

      ждет тебя судьба сычева..

      2
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 10 марта 2016, 07:22

      Пока вы думали,,,,они дожали

      3
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      Рейтинг: +238

      Громит 10 марта 2016, 05:45

      Мешок

      3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 марта 2016, 04:04

      это не соперник прессинговал,а от тебя-деревяшки мяч отскакивал

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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 10 марта 2016, 01:36

      Думала она,причем тут ты вообще,это Шатов и Смольников могли так думать,а тебя убрали побыстрее на скамейку что бы ты сидела и не мешала!

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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 10 марта 2016, 01:26

      Так надо было не думать а вратарю бенфики свой рюкзак за 250 тысяч подарить,может он и пропустил бы если бы ты по воротам хоть раз ударил,девочка!

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