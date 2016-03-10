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    Лига чемпионов. «ПСЖ» вновь победил «Челси»

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде обыграл «Челси» и вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что французы были сильнее и в первом поединке, добившись победы со счетом 2:1. В начале встречи счет открыл хавбек парижан Адриан Рабьо, но уже через десять минут форвард «Челси» Диего Коста восстановил равновесие. Во второй половине победу гостям принес Златан Ибрагимович.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Челси (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 - Рабьо, 16; 1:1 - Коста, 26; 1:2 - Ибрагимович, 66

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 00:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 10 марта 2016, 08:46

      Ибра- машина!!! Внатури он как вино- свозрастом ток лучше!!! Гол + пас!!!

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 00:55

      Молодцы "французы",уверенно смотрелись на выезде!Хорошая игра)Главная в 1/4 не попасть снова на Барселону...сколько можно уже?)))

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > anjaneri 10 марта 2016, 07:18

      ага, сиди и мечтай

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > anjaneri 10 марта 2016, 11:06

      Ну я бы так не сказал) Барса очень сильна...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > anjaneri 11 марта 2016, 01:42

      Лоран Блан дотягивает до уровня Бердыева?)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > anjaneri 11 марта 2016, 01:43

      Согласен))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > anjaneri 11 марта 2016, 02:01

      Путаешь, дядя, у Курбана с Барсой четыре матча, ага, победа, поражение (0:2 в 2010) и две казанские ничьи.

      0
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 10 марта 2016, 00:42

      Обидно за Гуса Ивановича!

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 00:37

      Абрамович а пролёте и слава Богу!

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 марта 2016, 00:36

      Все по делу!!!

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