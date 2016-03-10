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    Виллаш-Боаш: «Мы верим в Кокорина»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш оценил игру новичка команды нападающего Александра Кокорина.

    «Он недавно прибыл в команду и ещe не до конца встроен в неe. Надо быть более терпеливым, чтобы он начал лучше взаимодействовать со своими одноклубникам. Но мы верим в него, верим в его качества и думаем, что у него это получится», — заявил Виллаш-Боаш.

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2), Кокорин вышел в стартовом составе, но не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2016 00:02
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 10 марта 2016, 19:37

      Верить можно только в Шатова в этом составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 марта 2016, 10:54

      Кокора -- нижняя часть вывороченного дерева или кривоногий человек.
      (Толковый словарь русского языка)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 10:47

      Любитель сауны пусть валит обратно в мусарню

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      ттт40 10 марта 2016, 09:07

      в волеру тоже верим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      rochemback 10 марта 2016, 06:49

      Его уровень вторая лига,полировать скамейку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 марта 2016, 02:20

      Да он, блять, пешком ходит. Такое ощущение, будто АВБ перед уходом просто поднасрать решил клубу, вот и купил этого хуйлопана.

      А вот Жирков норм заиграл. Думал, будешь лишним, но вот с Бенфикой был хорош, как и Маурисио.

      5
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      Рейтинг: +112

      vovchegg 10 марта 2016, 01:00

      А мы нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 00:39

      Ахахах, а ничего другого и не остаётся, ага.

      1
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