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    Витсель: «Зенит» был сильнее «Бенфики»

    Бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель считает, что его команда не по делу уступила «Бенфике» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Соперник забил в концовке. Да, им немного повезло. Игра была в наших руках, у нас были возможности забивать еще. Но мы не смогли, вот это грустно. Особенно грустно от того, что мы вели игру до счета 1:1. Игра была в наших руках, мы были сильнее, чем они», - сказал Витсель.

    Напомним, что «Зенит» открыл счет в матче, но в концовке «Бенфика» забила два гола и добилась победы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.03.2016 23:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 10:43

      Сила отображается в итоговом счёте, даже и не надо болтать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 10 марта 2016, 04:05

      да вы сильнее всех и вся,только вот непонятно в чём?в бюджетах?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 00:31

      Увы, ощущение собственной силы ещё не гарантирует победный результат.

      3
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