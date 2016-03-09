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    «Зенит» – «Бенфика». Кокорин выйдет в стартовом составе

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Бенфики» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Нету, Жирков, Маурисио, Витсель, Данни, Халк, Кокорин, Дзюба.

    «Бенфика»: Эдерсон, Фейса, Санчес, Линделоф, Семеду, Пицци, Элизеу, Гайтан, Самарис, Жонас, Митроглу.

    Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.03.2016 19:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 марта 2016, 22:17

      Лучше бы не выходил-никакого толку!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 9 марта 2016, 21:59

      какорин ноль..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 9 марта 2016, 21:53

      как всегда 2 часа ночи в 6 просыпаться на работу, а я смотрю на эти глупости....
      в очередной раз сначала не спал игру ждал, потом не спишь потому что уснуть не можешь от разочарования...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > dvb 9 марта 2016, 22:05

      Держись.
      -
      Доля наша такая.

      0
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      Рейтинг: +18

      199077 9 марта 2016, 21:50

      Бенфика спокойно, на классе обыграла средненький клуб из России.

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 9 марта 2016, 21:21

      Кто толкает это убожество?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 9 марта 2016, 20:31

      Конечно Кокорин самое большое разочарование. Даже Смолова видно как играет, а от этого всё ждут, ждут и ждут....
      Когда человек уже покажет свой "фантастический" уровень........

      я сейчас игру Зенит - Бенфика смотрю и думаю, что он против своей команды играет...

      5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > dvb 9 марта 2016, 20:58

      в первом матче против бенфики по вине кокорина чуть 2-й гол не состоялся.. тоже сейчас смотрю их... одна из немногих точных передач кокорина комментатором воспринимается...чтото равное голу.... тоже считаю...что покупка кокорина является чьим то недобрым умыслом...

      2
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      Рейтинг: +10

      Tolibjon 9 марта 2016, 19:54

      Зенит 2-0

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 9 марта 2016, 19:36

      У шатова и смольникова были травмы и они выйдут во втором тайме!!!

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 марта 2016, 19:35

      Надо в состав включить игрока Допинг.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 19:30

      а теперь серьезно.
      Боаш выпустил к дзюбе, еще такого же нулевого игрока, но это полбеды.
      Бенфика разжимается в атаку с огромной скоростью, дзюба и коко назад не бегают, значит большая вероятность, что на контратаке Бенфика поймает зенит.

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