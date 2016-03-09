Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Сегодня у «Андерлехта» нет стабильности»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу оценил возможности «Андерлехта» перед матчем 1/8 финала Лиги Европы, которая состоится 10 марта.

    «Сегодня у «Андерлехта» нет стабильности. Они побеждают в Лиге Европы, но в то же время проигрывают в чемпионате. Нас ждет сложная игра. Надеюсь наше настроение после игр в чемпионате получше, чем у «Андерлехта». Мне бы хотелось, чтобы Пятова завтра беспокоили как можно меньше, и мы не пропустили. Нам будет не хватать Степаненко в завтрашнем матче. Тарас пригодился бы в борьбе с мощными игроками «Андерлехта», — сказал он.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2016 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11