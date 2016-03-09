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    Вайденфеллер: «Немецкий чемпионат сильнее английского»

    Накануне матча 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» голкипер немецкого клуба Роман Вайденфеллер высказался относительно уровня АПЛ.

    «АПЛ – хорошая лига, но я считаю, что чемпионат Германии – лучший. Не знаю, сыграю ли завтра с “Тоттенхэмом” с первых минут, но я не особо переживаю из-за своей формы. Мне кажется, что ситуация наших команд в домашних чемпионатах похожа, мы знаем, на что способен Гарри Кейн, и готовимся к нему», — сказал футболист в интервью местному изданию DW Sports.

    Напомним, что «Боруссия» — «Тоттенхэм» пройдет 10 марта в Дортмунде. Начало встречи – в 21:00.

    Источник: Бобсоккер

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    09.03.2016 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 марта 2016, 22:04

      Сильнее.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:40

      А уж испанский тем паче сильнее, ага.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 9 марта 2016, 17:29

      Наркоман, штоле?
      Я не особо люблю АПЛ, но то, что она круче немецкого чемпионата - понимает любой ребенок.

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 марта 2016, 17:15

      особено если ты сидиш на бане вечно 2 команды

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