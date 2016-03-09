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    Дзюба: «Наша цель — четвертьфинал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил о настрое своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Напомним, в первой встрече португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.

    «Я надеюсь продемонстрировать свои остальные игровые качества еще не раз, в Лиге чемпионов и в матчах за сборную. Цель «Зенита» — четвертьфинал, а если мы туда попадем, то уже каждый из нас захочет замахнуться на большее.

    Уровень Лиги чемпионов? Первая игра в Валенсии была тяжелая, сразу стало видно, что уровень немного другой, все делается намного быстрее, сложнее было с психологической точки зрения», — сказал форвард.

    Напомним, что матч начнется в 20:00.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.03.2016 16:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:33

      Всё от Халка зависит, ага, а твоё дело маленькое, как у баскетбольного щита.

      0
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      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 9 марта 2016, 18:44

      Ну если с разобранной Бенфикой не справитесь...У португалов цз не приехали.Так что в 14 полюбэ проходить нуна.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 марта 2016, 18:28

      Как только перед матчем наши игрочишки начинают чесать языками --жди беды. Ты свои остальные качества на поле покажи--а не в беседах приватных.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:12

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      Дзюба: «Наша цель — не вылететь в пердив!»

      -7
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      Рейтинг: +101

      hodyrev > REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:15

      Говорят Спартак армейцам проиграл)))фуу как так можно

      3
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 марта 2016, 17:03

      Надеюсь Халк покажет свои лучшие качества и снабдит тебя пару тройку голевых передач а может и сам забьет,надеемся верим!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > hodyrev 9 марта 2016, 17:09

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      Если Хульк не попадет в Бревно, голов не будет)))))

      -8
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      hodyrev > REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:13

      Если Хульк будет как осенью то да,а если будет ходить пешком тогда просерим матч,зенит зависим от Хулька)

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:03

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      вот и Бревно зачирикало))

      -6
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      hodyrev > REDWHITE_ 9 марта 2016, 17:04

      Это бревно у тебя на аве)

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