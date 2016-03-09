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    Смоллинг: «Я думаю, первые 20 минут матча с «Ливерпулем» будут почти безумны»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг пообщался с журналистами в преддверии игры против «Ливерпуля», которая состоится 10 марта.

    «Я думаю, первые 20 минут будут почти безумны. Ты желаешь превзойти оппонента, кем бы он ни был. В моем случае это форварды. Нужно с первых же минут обозначить свое преимущество. Футболисты ждут таких игр и я – в числе желающих принять участие в таком матче. Тренер разрабатывает тактику, мы работаем на тренировках – так что нас не застать врасплох. Когда ты выходишь на газон, тебя переполняют эмоции и это может помочь выдать еще лучшее выступление», - сказал он.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    09.03.2016 16:48
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