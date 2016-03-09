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    Панов: «Верю, что «Зенит» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов ожидает, что петербургская команда справится с «Бенфикой» и пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Верю, что «Зенит» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Российская Премьер-лига и Лига чемпионов – это два разных турнира. Сравнивать их нельзя, поэтому не стоит волноваться насчет неуверенной игры питерцев против «Краснодара». Поэтому в сегодняшнем матче я ставлю на победу «Зенита».

    Сегодня, скорее всего, мы увидим Юрия Жиркова на поле, а вот Александра Кокорина – вряд ли. Если «Зенит» не выйдет в четвертьфинал, то это не будет провалом. Сезон считается провальным, когда он заканчивается. Пока сезон петербуржцев можно назвать неубедительным», — сказал он.

    Матч «Зенит» - «Бенфика» состоится сегодня на стадионе «Петровский» и начнется он в 20:00. Первая встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2016 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2016, 17:51

      Для того, чтобы проходить Бенфику, надо забивать у неё на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 марта 2016, 17:19

      Верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      GOOOI 9 марта 2016, 16:55

      Как можно верить,если бы с анжи играли и то 50 на 50.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 марта 2016, 16:43

      Даже если пройдут,что тяжко будет,то дальше 1/4 не пойдут,с такой игрой уж точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 9 марта 2016, 15:21

      Удачи сегодня "Зениту"!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 9 марта 2016, 14:56

      Не верю.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Sosnart > Kollljan 9 марта 2016, 15:17

      Мнение эксперта:
      Kollljan: Не верю, что «Зенит» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +88

      Sosnart > карасевщина 9 марта 2016, 17:36

      Не акционера, не?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan > Sosnart 10 марта 2016, 10:34

      Ну и кто из нас эксперт?

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