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    Канищев: «Хотелось бы увидеть раскрепощенный «Зенит»

    Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев считает, что сине-бело-голубые могут переиграть «Бенфику» в рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    - Прежде всего, хотелось бы увидеть раскрепощенный «Зенит». Сможет ли он показать достойный футбол. Сине-бело-голубым на «Петровском» будет также непросто, как в субботу с «Краснодаром», потому что «Бенфика» - играющая команда. Первый матч это наглядно показал. Погода вряд ли будет на стороне хозяев. Придется зенитовцам прыгать выше головы, чтобы победить с нужным счетом и пройти в четвертьфинал. Однако шансы есть - это футбол. Один, даже случайно залетевший в ворота гостей мяч, полностью выровняет ситуацию.

    - Не напрягает, что побеждать сине-бело-голубым нужно с разницей в два мяча, а они за три последние игры забили только один гол?

    - Меня - нет. Пусть это напрягает Виллаш-Боаша и руководство «Зенита». Но, повторяю, даже один гол в ворота «Бенфики» может многое перевернуть. Но нужно еще и не пропустить.

    - Как оцениваете шансы «Зенита» на выход в четвертьфинал?

    - Как 50 на 50. Это равные по силам соперники. Словом, как пойдет игра…

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.03.2016 09:07
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