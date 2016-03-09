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    Блан: «На провокации Косты нужно реагировать спокойно»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан прокомментировал манеру игры нападающего «Челси» Диего Косты перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «У него есть две грани – футболист и человек. Футболист Коста много забивает, хорошо перемещается по полю и трудится на пользу команды. Мне нравится этот нападающий.

    Но мы знаем, что Коста любит вступать в контакт с соперниками, бороться и даже провоцировать – это часть его игры, и мы видели это в прошлом году. Я сказал своим игрокам, чтобы они не отвечали на провокации Косты и сохраняли спокойствие», – сказал Блан.

    Источник: ESPN

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    09.03.2016 00:15
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