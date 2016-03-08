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    Виллаш-Боаш: «Сделаем все, чтобы выиграть матч, чего бы это ни стоило»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал кадровые потери «Бенфики» перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Кто бы ни вышел, это в любом случае будет сюрпризом, приготовленным Руем Виторией. Понятно, что в любом случае изменится средняя линия «Бенфики», так как они потеряли большинство основных игроков, но кто именно сыграет – на этот вопрос сможет ответить исключительно тренер «Бенфики». В любом случае эта команда всегда играет очень сбалансированно, найти свободные зоны непросто, но мы будем пробовать атаковать и сделаем все, чтобы выиграть матч, чего бы это ни стоило», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.03.2016 22:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2016, 00:56

      Удачи!

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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > shlomo 10 марта 2016, 11:04

      Не помогло(((

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