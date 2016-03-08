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    Виллаш-Боаш: «Гарай завтра сможет сыграть»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Гарай завтра сможет сыграть. Кришито и Хави Гарсия дисквалифицированы, остальные – в порядке. Шатов и Смольников попадут в заявку на матч. Выйдут ли в основе – решим завтра. В любом случае, кто бы ни вышел на поле, важно, чтобы они показали волю и желание победить в этот исторический момент.

    Наш игровой ритм в норме, мы получили необходимую практику и физически в полном порядке. К тому же мы играем дома», – сказал Виллаш-Боаш.

    Также наставник петербуржцев прокомментировал игровую форму Халка.

    «Халк полон желания играть и побеждать. Неудачи могут случаться с любыми, но команда поддерживает его и помогает набрать лучшую форму».

    Кроме того, португалец заявил, что ему неизвестны планы клуба относительно Александра Кержакова.

    «Что касается Кержакова, то у него контракт с «Цюрихом». Не знаю о планах клуба на его счет. У него идут хорошо дела там, у нас – здесь».

    Матч «Зенит» – «Бенфика» состоится в среду, 9 марта. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    08.03.2016 19:34
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